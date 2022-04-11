12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром и вечером местами будет туман. Юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР, температура воздуха ночью составит 9-11° тепла, днем-15-20° тепла, в Баку ночью-9-11° тепла, днем-17-19° тепла.

Атмосферное давление снизится с 755 мм ртутного столба до 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В большинстве районов Азербайджана будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и ливни. Есть вероятность, что выпадет град, в горных районах — снег.

Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.