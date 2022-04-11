На Западном берегу Иордана в эти выходные вандалы осквернили гробницу пророка Юсуфа, которая является святыней для последователей трёх мировых религий – иудеев, христиан и мусульман, сообщает The Jerusalem Post.

Израильские власти возлагают ответственность за нападение на палестинцев. «Вандализм в отношении гробницы — это опасное событие и серьёзное нарушение свободы вероисповедания в одном из самых священных мест для каждого иудея», — приводит The Jerusalem Post слова министра обороны Израиля Бени Ганца.

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Вандалы повредили не только надгробие, но и висевшую над ним люстру, а также резервуар для воды и электрический щит. В израильском руководстве пообещали приложить все усилия к тому, чтобы ликвидировать ущерб в кратчайшие сроки.