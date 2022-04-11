США неоднократно говорили о том, что вступление России в НАТО невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая слова бывшего американского президента Билла Клинтона о том, что Москва могла присоединиться к Североатлантическому альянсу после распада СССР, передает «Интерфакс».

«Мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства… Де-факто говорилось, что двери наоборот закрыты, потому что это принципиально невозможно», — сообщил Песков.

Ранее в апреле экс-президент США Билл Клинтон в колонке для Atlantic рассказал о том, что предлагал занимавшему тогда пост главы государства Борису Ельцину, а затем и его преемнику на этой должности Владимиру Путину договориться о вступлении России в НАТО. По его словам, все это время альянс держал свои двери открытыми для Москвы.