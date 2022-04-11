Компания BMC — один из крупнейших производителей транспортных средств коммерческого и военного назначения Турции поставила в Азербайджан очередную партию из 170 современных пассажирских автобусов.

Как сообщает агентство «Анадолу»​​​​​​​, благодаря инвестициям в исследования и разработки за последние годы компания BMC продолжает наращивать экспорт высокотехнологичных и экологически чистых автобусов нового поколения.

BMC реализовала множество важных проектов на Балканах, в тюркоязычных и европейских странах.

Непосредственно в Азербайджан поставлено 510 автобусов Procity длиной 12 метров, 20 автобусов Procity длиной 18 метров и 35 автобусов Neocity длиной 9 метров, работающих на компримированном природном газе (CNG).

Вместе со 170 новыми девятиметровыми автобусами Neocity, количество автобусов BMC, курсирующих в транспортной системе Баку, достигнет 735.

Компания BMC является первым в Турции производителем полностью низкопольного городского автобуса на газе. Продукция компании отличается высоким комфортом и технологичностью.