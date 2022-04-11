В Париже объявлены предварительные итоги первого тура президентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье. Победу, как показывает результат обработки более чем 97% бюллетеней, одержал действующий президент Франции Эммануэль Макрон — у него 27.6% голосов. На второе место вышла кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — с 23,4%.

Строго говоря, это еще не окончание предвыборной кампании. Ни один из кандидатов 10 апреля не смог набрать вожделенных 50% + 1 голос, что гарантировало бы ключи от Елисейского дворца уже по итогам первого тура. А это значит, что Франции предстоит второй тур выборов, в котором уже сойдутся политики, занявшие первые две строчки по итогам первого — в данном случае это Макрон и Ле Пен. И хотя поговорку «не говори «гоп», пока не перепрыгнешь» никто не отменял, в прошлые годы соперники Ле Пен на выборах одерживали победу с прямо-таки разгромным результатом: многие французы были готовы голосовать за кого угодно, но не за кандидата от ультраправого Национального фронта.

Но уже гарантированно за бортом президентской гонки и Эрик Земмур, ультраправый политик-исламофоб, который в начале своей предвыборной кампании отправился в Ереван. И самое главное, вылетела из игры мадам Валери Пекресс, та самая, которая ради пущего эффекта добралась аж до Ханкенди, не поставив об этом в известность власти Азербайджана. Она набрала около 5% голосов, показав худший в истории результат для своей правоцентристской партии. Причем если Земмур с самого начала был кандидатом сугубо маргинальным, то правоцентристской, чьим кандидатом была Пекресс — это, на минуточку, партия Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. В переводе, нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян с треском проиграл… выборы президента Франции. Причем для Никола Воваевича это куда более серьезные неприятности, чем может показаться на первый взгляд.

Дело не только в том, что как минимум нет уверенности, простит ли ему Эммануэль Макрон заигрывание со своими соперниками — Пекресс и Земмуром. Первый тур выборов президента Пятой Республики со всей очевидностью продемонстрировал: заигрывания с Ереваном еще не гарантируют победы на французских выборах. Все же голосуют на них французы, а не только французские армяне. И как бы ни было велико влияние в Париже армянских лоббистских групп, определять в одиночку исход выборов во Франции им попросту не под силу. Пекресс и Земмур просто переоценили роль «армянского фактора» и банально поставили не на ту лошадь, ну или какое-то другое непарнокопытное.

Возможно, конечно, что в политике проигравшую лошадь и не будут публично пристреливать. Но какие решения будут приняты «конфиденциально» — большой вопрос. Вспомним: и Пекресс, и тем более Земмур активно использовали в своей предвыборной кампании ксенофобские лозунги, «вплетая» в них и поддержку «христианской Армении». И именно эти лозунги большинство французов, как показали результаты выборов, отвергли.

Наконец, нельзя не отметить и «особые связи» и Земмура, и тем более Пекресс с Россией. Еще лет 10 назад в них могли и не усмотреть криминала. Но сегодня, на фоне войны с Украиной, цена вопроса уже другая. И если за Кремль и за Армению, которая любимый форпост России, «топят» одни и те же персоны — выводы из такого «совмещения» будут сделаны, и, скорее всего, не в пользу Еревана.

А для Пашиняна это чувствительный удар, особенно теперь, когда в армянской верхушке явно нервничают по поводу того, как отразятся на Армении политические неприятности России. Тем более что распространить санкции на союзников Москвы запарные лидеры обещают открыто.

А вот это уже серьёзная «мира замедленного действия» уже под «особые отношения» Парижа и Еревана. Конечно, французские политики вряд ли вообще забудут об «армянском факторе», но прежних отношений с Ереваном уже может и не быть. Хотя вряд ли об этом объявят в инаугурационной речи.

Нурани, обозреватель Minval.az