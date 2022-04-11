Финляндия готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти, заявила премьер-министр Санна Марин в интервью телерадиокомпании YLE.

«Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах. Это отключение должно быть сделано очень быстро, — отметила она. Марин добавила, что не все европейские страны могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому нужно искать общеевропейские решения, считает премьер-министр.

По ее словам, речь идет не о совместном финансировании, а о том, как помочь Германии, например, найти альтернативные источники энергии.