Граждане Азербайджана, участвовавшие в российско-украинской войне, будут наказаны, потому что это противоречит законодательству страны. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Азербайджан запрещает своим гражданам служить в рядах вооруженных сил иностранных государств, проходить военную службу по контракту или служить в качестве наемников.

«Если азербайджанец является гражданином России или Украины, призван в армию в соответствии с законами этих стран или воюет в добровольческих отрядах, то он не несет никакой ответственности перед нашими законами. Однако если человек – гражданин Азербайджана и вступил в армию или добровольческие отряды другой страны, соответственно, он несет ответственность», – написал он в своем «Фейсбуке».