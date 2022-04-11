Госинспекторами Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации 36 товарных партий растениеводческой продукции из Азербайджана и Ирана, зараженных карантинными вредными объектами.

В числе запретной продукции оказалось 25 товарных партий с подкарантинной продукцией: томаты свежие в количестве 432,5 тонн из Азербайджана и 11 товарных партий пекинская капуста, салата айсберг и латук в количестве 129,8 тонн из Ирана. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил более 562,3 тонн.

Основанием для задержания стало заключение Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», который подтвердил факт выявления карантинных вредных объектов: южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny) и западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

За нарушение ФЗ №206 «О карантине растений», владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

В отношении растениеводческой продукции принято решение о возврате грузов в страны экспортеров.