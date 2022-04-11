Война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период «гарантированы» регулярные военные столкновения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была между Израилем и арабами, когда прошло пять войн, «пока они поняли, что эти методы не действуют, и надо переходить к другим».

«Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет», — приводит его слова «Униан».

Тем гражданам, которые не готовы к такому раскладу, Арестович советует временно покинуть Украину.

«Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее», — сказал он, заверив, что не планирует увозить из страны свою семью.

«Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов — есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы», — обратился Арестович к согражданам.

В этом же интервью он заявил, что Украина в случае захвата всей территории Донбасса будет воевать за него до конца, что повлечет огромные человеческие жертвы и потери для экономики.