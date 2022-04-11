Российская армия за время войны в Украине потеряла 19500 военнослужащих, 725 танков и 154 самолета, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили: личного состава – около 19 500 человек, танков ‒ 725 ед, боевых бронированных машин ‒ 1923 ед, артиллерийских систем – 347 ед, РСЗО — 111 ед, средства ПВО — 55 ед, самолетов – 154 ед, вертолетов – 137 ед, автомобильной техники — 1387 ед, корабли/катера — 7 ед, цистерн с ГСМ — 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 119, специальная техника – 25, пусковые установки ОТРК/ТРК — 4», — говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке в понедельник.