Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что президент РФ Владимир Путин провел «чистку» ФСБ после провала в Украине. Он рассказал, что под нее попали по меньшей мере 150 офицеров 5-й службы, которые занимались «украинским вопросом».

Об этом Грозев рассказал в эфире телеканала «Популярная политика».

По его словам, бывший руководитель 5-й службы уже две недели не берет трубку и с ним нет связи.

Также журналист рассказал, что масштабные «чистки» идут и среди бывших подчиненных генерал-полковника.

Так, по данным Грозева, «украинским вопросом» в 5-й службе ФСБ занимались 150 офицеров и «значительную» их часть уже освободили или же арестовали.