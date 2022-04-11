Россия обратится в суды, если страны Запада попытаются объявить ей дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Российская сторона предприняла все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили выплаты, подчеркнул Силуанов. «Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — пообещал он. Министр признал, что процесс будет непростой.

«Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это», — уверен глава Минфина.

По мнению Силуанова, западные страны стараются искусственно создать «рукотворный дефолт». Он напомнил, что валютные счета России оказались заблокированы, из-за этого не проводятся платежи держателям облигаций. Россия заплатила им в рублях. «Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций», — заявил министр.

Он добавил, что инвесторы смогут конвертировать рубли в иностранную валюту, но позиция России заключается в том, что это может быть сделано после разморозки ее валютных счетов. По словам Силуанова, если против страны «ведется экономическая и финансовая война», она вынуждена реагировать, при этом соблюдая обязательства. «Если нам не дают это сделать в валюте, мы делаем это в рублях», — указал глава Минфина.