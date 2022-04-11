Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет ей в продаже истребителей F-16, сообщила турецкая газета Milliyet.

Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16. Если данный запрос не будет одобрен, как отмечает издание, Анкара начнет искать альтернативы, среди которых будут и российские Су-57.

Газета Milliyet не исключает, что также могут быть рассмотрены варианты приобретения самолетов у Франции и Великобритании. Если же американский Конгресс одобрит сделку по F-16, то этих самолетов республике будет достаточно для обеспечения потребностей в сфере обороны до тех пор, пока Анкара не введет в эксплуатацию свой собственный истребитель TF-X, который разрабатывается с 2016 года, добавляет издание.