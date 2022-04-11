Рамзан Кадыров анонсировал наступление на Киев и другие города Украины в ближайшее время.

Сегодня в два часа ночи глава Чечни выложил видео с картами боевых действий и заявил, что готовится наступательная операция «не только в Мариуполе, но и в других городах и сёлах». Такая задача, по словам Кадырова, поставлена Владимиром Путиным.

«…Дальше заберем Киев и все остальные города. У нас цель не забрать города. У нас цель уничтожить этих бандеровцев, нациков и шайтанов…

…Есть вопросы у многих людей, что от Киева отошли и Киев не будем брать, и Россия уступает Киев…

…Я вас уверяю, ни один шаг не буден сделан назад. Но это тоже непонятка такая случилась. Но бывают в военной стратегии и такие моменты. Жест доброй воли, его не так поняли наши так называемые «друзья» в кавычках, недруги. Поэтому я всех, которых интересует судьба проводимой операции, я могу вас уверенно заверить, что, зная позицию и верховного главнокомандующего, и вооруженных сил, и всех, — если Киев не будет выполнять все обязательства, которые предлагает наш верховный главнокомандующий, война не остановится. Мы уже их добили. Мы их не просто добили. Даже если кто живой, он морально убит».