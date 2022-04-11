Всемирный банк снизил свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом и следующем году.

Как говорится в отчете ВБ, прогноз по экономическому росту в этом году снижен с 3,1% до 2,7%, а прогноз по экономическому росту в следующем году-с 2,7% до 2,2%.

Всемирный банк также пересмотрел прогнозы по росту ВВП в Грузии и Армении. Так, банк ожидает, что в этом году экономический рост в Грузии составит 2,5%, а в следующем году — 5,5%.

В Армении прогноз экономического роста на этот год снижен на 3,6 процентных пункта — до 1,2%, а на следующий год-на 0,8 процентных пункта — до 4,6%.