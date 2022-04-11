В сети показали, как украинский военный распаковывает российский современный беспилотник «Орлан-10», которым россияне отслеживают украинские позиции. Военный рассказывает, что они отправили фото некоторых деталей беспилотника западным партнерам. На что те ответили, что это не может выглядеть как что-то современное и решили, что украинцы их обманывают.

В блоке съемки — фотоаппарат Canon, прилепленный на липкую ленту. Аппарат можно извлечь и пользоваться по назначению.

Топливо в БПЛА подается через часть пластиковой бутылки, закрученной пробкой.

