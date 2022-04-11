Второй тур выборов президента во Франции, назначенный на 24 апреля, станет решающим в жизни страны и всей Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, вышедший в воскресенье в финал президентского марафона.

«Я призываю вас к объединению в большое политическое движение», — сказал он, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся в выставочном центре у Версальских ворот Парижа. «Я прошу всех сограждан вне зависимости от их взглядов поддержать меня во втором туре. Он станет решающим для страны и для всей Европы», — заявил Макрон.

Президент поблагодарил тех кандидатов, которые уже высказались в его поддержку во втором туре. «Это решающий момент для будущего нашей нации, и я хочу протянуть руку всем, кто желает работать для Франции», — сказал он.