Российский миллиардер Роман Абрамович может купить испанский футбольный клуб «Валенсия» после продажи лондонского «Челси», пишет британский таблоид The Mirror.

Отметим, что владелец «Валенсии» Питер Лим официально объявил о продаже клуба. Бывший вице-президент испанского клуба Мигель Сорио сообщил, что планирует выкупить «Валенсию» в конце апреля.

Вместе с тем Сорио утверждает, что одним из основных претендентов на приобретение испанского клуба, который испытывает финансовые трудности, является Абрамович. Помимо этого бывший руководитель «летучих мышей» предъявил Лиму обвинение в том, что тот хочет продать команду Абрамовичу.