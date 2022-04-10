Число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области возросло до 57 человек. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал 10 апреля в эфире общенационального телемарафона.

«По состоянию на данный момент 57 погибших, 109 раненых. Раненых в легкой форме отпустили домой, а тяжело раненые уже в безопасном регионе. Им оказывают необходимую помощь», – сказал он

Кириленко отметил, что правоохранители собрали доказательства вины российских военных в этом преступлении.