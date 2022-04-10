Соединенные Штаты готовы предоставить Украине «оружие, которое ей нужно» для защиты от россии, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, поскольку Украина ищет дополнительную военную помощь от Запада.

Салливан сказал, что администрация Байдена направит в Украину больше оружия, чтобы предотвратить захват Россией новых территорий и нападения на мирных жителей, которые Вашингтон назвал военными преступлениями.

«Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор русским и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают эти преступления», — сказал Салливан в программе ABC News.

Салливан отметил, что Соединенные Штаты «круглосуточно работают над доставкой собственного оружия. А также организуют и координируют доставку оружия из многих других стран».

«Оружие поступает ежедневно, — заметил Салливан, — даже сегодня».