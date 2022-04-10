Парламент Пакистана завтра, 11 апреля, изберет нового премьер- министра страны.

Как рассказал вице-спикер парламента от Пакистанской мусульманской лиги-Наваз (ПМЛ-Н) Аяз Садык, председательствовавший на заседании вотума недоверия правительству Имран Хана, кандидаты на вакантное место премьер-министра должны представить необходимое заявление спикеру парламента в течение дня, после чего будет избран новый премьер-министр.

СМИ утверждают, что пост премьер-министра страны может занять лидер ПМЛ-Н Шахбаз Шариф, передает Анадолу.