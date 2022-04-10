Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что еще больше жестокости в отношении украинцев можно ожидать от генерала Александра Дворникова, назначенного руководить наступлением ВС РФ в Украине.
«У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает в себя жестокость по отношению к гражданским лицам на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать большей (жестокости) на этом театре военных действий. Этот генерал будет просто еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины», — сказал Салливан в эфире CNN.
При этом Салливан не считает, что такое назначение не переломит ход событий, так как Россия уже потерпела «стратегический провал»:
«Они думали, что смогут захватить столицу и взять другие крупные города без особого сопротивления — что на самом деле их встретят с распростертыми объятиями… И что мы узнали за первые несколько недель этой войны, так это то, что Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала пытается назначить президент Путин».
на пидараса похож рожа как у свиньи