Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что еще больше жестокости в отношении украинцев можно ожидать от генерала Александра Дворникова, назначенного руководить наступлением ВС РФ в Украине.

«У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает в себя жестокость по отношению к гражданским лицам на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать большей (жестокости) на этом театре военных действий. Этот генерал будет просто еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины», — сказал Салливан в эфире CNN.

При этом Салливан не считает, что такое назначение не переломит ход событий, так как Россия уже потерпела «стратегический провал»:

«Они думали, что смогут захватить столицу и взять другие крупные города без особого сопротивления — что на самом деле их встретят с распростертыми объятиями… И что мы узнали за первые несколько недель этой войны, так это то, что Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала пытается назначить президент Путин».