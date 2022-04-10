Агентство общественной безопасности Японии убрало батальон «Азов» из «Справочника по международному терроризму 2021». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ведомство объяснило, что «Азов» был внесен в «Справочник по международному терроризму» за 2021 год на основании отчетов, опубликованных японскими и иностранными организациями и научно-исследовательскими институтами, однако Агентство общественной безопасности Японии ранее не давала независимую свою оценку деятельности батальона.

«Мы решили удалить вышеуказанное описание из «Справочника по международному терроризму 2021″ на нашем веб-сайте», – заявили в агентстве.

Японская спецслужба также отметила, что в последнее время некоторые СМИ приписывали японской разведке признание «Азова» неонацистской организацией, что на самом деле является неправдой.