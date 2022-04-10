Западная разведка узнала о планах нападения России на Украину в середине прошлого года. Об этом сообщает «BBC News Україна».

По словам одного из ее представителей, летом разведка увидела «как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение». Ранее, еще год назад, спутниковые снимки фиксировали накопление войск РФ возле границ Украины, однако не было четкого понимания о намерениях Кремля.

Президент РФ Владимир Путин «чувствовал, что окно возможностей закрывается», поэтому хотел как можно скорее вернуть Украину в сферу влияния России, говорится в сообщении.