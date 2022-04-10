Некоторые виды вооружения западные партнеры передали Украине слишком поздно, заявил президент Владимир Зеленский в интервью AP 10 апреля.

«Все что они уже присылают, для некоторых видов оборудования это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений», — сказал Зеленский.

На вопрос, достаточно ли оружия получила Украина, чтобы преломить ход войны, президент ответил: «Еще нет, еще нет».