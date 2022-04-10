Российские войска в воскресенье, 10 апреля, обстреляли ракетами Днепр – попали в инфраструктурный объект и в аэропорт, количество пострадавших неизвестно, сообщил глава Днепропетровской ВГА Валентин Резниченко в Telegram.

«К сожалению, россияне зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова «прилеты». В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем», — заявил Резниченко.

В прошлый раз аэропорт Днепра обстреляли в ночь на 15 марта.