Отстраненный премьер-министр Пакистана Имран Хан в первом заявлении после вотума недоверия в парламенте заявил о начале борьбы против иностранного заговора, который, по его утверждению, был направлен на смену власти.

«Пакистан стал независимым государством в 1947 году, но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора, направленного на смену режима», — написал он в воскресенье в соцсетях.

«Народ страны всегда защищает суверенитет и демократию», — отметил Имран Хан.