В Херсоне, который захвачен армией РФ, в воскресенье, 10 апреля, прошел мирный митинг в поддержку Украины и в память жертв российской агрессии. Митинг прошел возле кинотеатра «Юбилейный», люди вышли с национальными флагами.

Как сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, российские военные митинг разогнали. «Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли Херсонской области. Много людей запугано, многие на свой страх и риск покинули область, очень многие просто пропали, и установить что с ними сегодня невозможно. Каждый новый митинг — это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря на ни на что. Херсонщина — это Украина!», — написал чиновник в соцсети.

