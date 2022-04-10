В воскресенье состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает кабмин Германии.

«Стороны обсудили актуальную обстановку, а также переговорный процесс между Украиной и Россией», — говорится в сообщении кабмина. Шольц и Зеленский, кроме того, обсудили «возможности дальнейшей поддержки Украины» и договорились продолжать контакты.

Лидеры ФРГ и Украины в разговоре также затронули ситуацию в городе Буча.

«Федеральное правительство вместе со своими международными партнерами сделает все, чтобы преступления были расследованы, а преступники идентифицированы, чтобы они могли быть привлечены к ответственности перед национальными и международными судами», — заявили в кабмине.