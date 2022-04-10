На днях в Ереване прошел антироссийский митинг, на котором участники, стоя на центральной площади столицы Армении, выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес не только своего так называемого «стратегического союзника», но и лично президента России Владимира Путина.

Не будем, конечно, здесь дословно цитировать, какими оскорбительными эпитетами они награждали российского лидера. Любой, кто имел неосторожную возможность приобщиться к тем коротким кадрам с той постыдной тусовки, мог отчетливо слышать скандирование потерявшей всякую связь с реальностью обезумевшей толпы, после которого создается крайне неприятное чувство, будто прикокснулся к слизняку. Кадры эти облетели все социальные сети и вызвали справедливое возмущение не только среди самих россиян, но и граждан других стран.

Не знаем, чем лично не угодил неблагодарным армянам руководитель российского государства, но, похоже, очень быстро они забыли многокилометровую пробку на шоссе Ханкенди-Хейвалы-Басаркечар в последний день 44-дневной войны, когда пришло известие об освобождении ВС Азербайджана города Шуша.

Не будем сейчас анализировать причины, по которым армянский элемент вместе с вооруженными бандами всё еще сохраняется в Карабахском экономическом регионе, а тетрисный флаг в центре Ханкенди по-прежнему развевается и греет сердца тем, кто странным образом всё еще не потерял надежду на отделение региона от Азербайджана. В этом нет никакой необходимости, так как нет ни одного человека, знакомого с ситуацией, кто сомневался бы, чья это личная заслуга.

Поражает степень неблагодарности. Точно так же неблагодарными армяне были и в отношении других стран, в разное время незаслуженно покровительствовавших нелояльному во всех смыслах и наносящему удары в спину населению. Вспомним, хотя бы, предательство армян в Османской империи. Вспомним теракты армянских партий в Российской империи. Вспомним даже из прошлого — нападения армянских бандитов на советских солдат в 1990-1991 гг. Этого у них не отнять.

Поражает также и другое. Ну, хорошо, критиковать можно любого. И даже декламировать стихи Лермонтова о «немытой России», как это успел с пафосом сделать один из лидеров ультрарадикального националистического движения «Национально-демократический полюс» (бывшая террористическая организация «Сасна црер») Ваге Гаспарян. Критика допустима. Но ведь существуют определенные этические рамки критики. Но как можно, стоя в центре Еревана недалеко от российского посольства, скандировать неприкрытый мат! В отношении своего спасителя! В этом ли так называемая «тысячелетняя культура» армянского народа?

А ведь придет время — а оно обязательно настанет! — когда те же армяне, которые сегодня льют на Президента Путина ушат помоев, вновь обратятся к нему за помощью. Приди, мол, спаси, подставь свою широкую спину, спрятавшись за которой, мы могли бы продолжать размахивать кулаками в адрес турок.

Нет, не обратятся — а падут на колени, начнут вымаливать помощь. И быстро забудут, как еще вчера он был для них объектом мата.

Что поделать. Забывчивый сброд забывчив во всем.

Зухраб Дадашов