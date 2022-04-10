Только в Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в комментарии Sky News.

«На сегодняшнее утро мы имеем 1222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, – это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить», – заявила она.

Также она назвала военным преступлением ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека.

«Безусловно, это военное преступление. Это была российская ракета, которая убила более 50 человек. Эти люди просто хотели спасти свои жизни. Они хотели, чтобы их эвакуировали вместе с детьми. Это были женщины, это были дети, и они просто хотели спасти свои жизни», – заявила Венедиктова.