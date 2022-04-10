Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, каким может быть бой за Донбасс.

«Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часов утра начнется массированный артобстрел.

Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, «Град», «Смерч», «Ураган», «Точка-У». Все, что у них есть, они используют.

Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты», — описал он мрачный сценарий в разговоре с «Украинской правдой».