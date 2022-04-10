Российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения колонны боевой бронированной техники украинских войск двумя ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».

«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки», — говорится в описании к видео.

В ролике демонстрируется заряжание неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров в пусковые устройства, подвешенные на вертолет.

Затем показан полет двух Ка-52 на малой высоте, которые ведут стрельбу по колонне неуправляемыми ракетами и из 30-миллиметровой авиапушки.

