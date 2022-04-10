Зенитно ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев. Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

«Россияне пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев», — говорится в сообщении.