Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон может серьёзно повлиять на итоги выборов. Сейчас согласно опросам политик находится на третьем месте после Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, но есть вероятность его попадания во второй тур. Об этом рассказал РИА Новости бывший французский дипломат и журналист Ролан Юро.

«За ним (Меланшоном) могут последовать левые. Часть левых уже точно больше не хочет Макрона. А Марин Ле Пен Меланшону не помеха», – поделился мнением эксперт.

Если же Меланшон всё же не преодолеет барьер первого тура, то он может повлиять на своих избирателей и попросить их воздержаться от голосования в дальнейшем, рассуждает Юро. В итоге Макрон останется без поддержки от левых, что усилит позиции Ле Пен.

По мнению эксперта, тёмной лошадкой может стать и глава движения «Реконкиста» Эрик Земмур. Он занимает четвёртое-пятое места по проведённым опросам. Юро уверен, что популярность этого кандидата недооценена, а значит есть шансы его выхода во второй тур выборов.

«Многие избиратели, которые хотят за него проголосовать, не осмеливаются об этом сказать. Земмур неполиткорректен, в отличие от Марин», — добавил эксперт.