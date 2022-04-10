11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков., сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем — 15-18° тепла, в Баку ночью 10-12° тепла, днем — 15-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем местами возможны кратковременные осадки. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем — 22-27° тепла, в горах ночью — 2-7° тепла, днем — 12-17° тепла.