С начала войны росийская армия потеряла убитыми 19300 солдат и 1911 бронированных машин, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19300 человек,

танков ‒ 722 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1911 ед,

артиллерийских систем – 342 ед,

РСЗО — 108 ед,

средства ПВО — 55 ед,

самолетов – 152 ед,

вертолетов – 137 ед,

автомобильной техники — 1384 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.