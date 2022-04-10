С начала войны росийская армия потеряла убитыми 19300 солдат и 1911 бронированных машин, сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 19300 человек,
танков ‒ 722 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1911 ед,
артиллерийских систем – 342 ед,
РСЗО — 108 ед,
средства ПВО — 55 ед,
самолетов – 152 ед,
вертолетов – 137 ед,
автомобильной техники — 1384 ед,
корабли /катера — 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
специальная техника – 25.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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