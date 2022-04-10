На Донбассе уже начался первый этап наступления российских войск, ожидается прибытие подкрепления для второго этапа, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он подчеркнул, что РФ будет пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга.

«Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это 10 БТГ, которые приезжают с Дальнего Востока, последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера у нас — от Киева, Чернигова и Сум», — рассказал Арестович.

При этом, по его словам, подкрепление с Дальнего Востока еще не добралось к позициям для наступления. А войска выведены с севера, еще не готовы к наступлению.