Любимый мем Илона Маска Doge с собакой сиба-ину по кличке Кабосу продали за $4 млн в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT). При этом покупатель, компания PleasrDAO, поделила токен на части и предлагает всем желающим стать совладельцем мема всего за $1. Мем Doge стал легендарным в интернете, в честь него названа мемная криптовалюта Dogecoin.

По данным CNBC, компания предложила всем желающим купить столько токенов DOG, сколько они могут себе позволить. Купить токены можно на портале Fractional.art и на децентрализованной бирже Miso. Количество токенов, которые покупает инвестор, определит его долю владения в меме Doge. Впрочем, PleasrDAO сохранит за собой контрольный пакет акций.

Представитель PleasrDAO Джеймис Джонсон рассказал, что владельцы DOG смогут участвовать в принятии будущих решений о судьбе NFT. Например, владельцы DOG будут голосовать за то, как NFT продадут в будущем., сообщает Lenta.ru.

«Это очень похоже на то, как если бы Лувр решил разделить Мону Лизу на части и раздать их для всеобщего пользования. Однако, в отличие от Лувра, коллективное владение произведениями искусства действительно возможно только с использованием криптоискусства», — рассказал Джонсон.

PleasrDAO — не первая компания, которая «дробит» NFT. По мнению CNBC, эта тенденция, вероятно, сохранится. Рынок невзаимозаменяемых токенов недавно резко вырос — только в этом месяце на OpenSea, крупнейшем в мире рынке NFT, состоялось транзакций на сумму более $2 млрд. При этом отдельные предметы коллекционирования NFT удалось продать за миллионы долларов.

Ранее «Секрет» писал, что Эрмитаж объявил о начале продаж собственных NFT-токенов на Binance. В серию войдут цифровые воспроизведения «Мадонны Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифи» Джорджоне, «Куста сирени» Винсента Ван Гога и другие цифровые версии изображений из коллекции музея. Аукцион продлится до 7 сентября.