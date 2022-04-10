Российские войска Российской пытаются прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи города Изюм и установить контроль над Мариуполем.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в оперативной информации по состоянию на утро 10 апреля.

Отмечается, что противник пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины вблизи города Изюм, установить полный контроль над Мариуполем. Также российские войска пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

На Слобожанском направлении российская армия продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.