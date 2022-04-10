Война России против Украины формирует новую реальность безопасности в Европе, заявил Йенс Столтенберг. Генсек НАТО допустил постоянное размещение сил на границах альянса.

НАТО проходит «фундаментальную трансформацию», заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столбентерг в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном в субботу, 9 апреля. Он не исключил постоянного присутствия сил НАТО на внешних границах блока в будущем.

Решения по трансформации НАТО будут приняты на июньском саммите альянса в Мадриде, отметил Столтенберг. «То, что мы видим сейчас, — новая реальность», для европейской безопасности, указал он, имея в виду последствия ведомой Россией войны против Украины. «Мы попросили наших военных командующих предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО», — добавил генсек альянса.

На протяжении 2021 года в отношениях между странами НАТО и Россией росла напряженность. В частности, РФ начала требовать «гарантий безопасности», в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема в свой состав Украины. США и НАТО ответили отказом на требования Москвы, но проявили готовность к переговорам. Руководство альянса неоднократно подчеркивало его оборонительную природу.