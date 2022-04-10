За 45 дней войны в Украине погибли по меньшей мере 177 детей, еще более 336 получили ранения.

Более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом 176 детей погибли и более 336 получили ранения.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению жертв в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По приблизительной оценке властей Украины, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно .

Сейчас больше всего детей пострадало в Донецкой (108), Киевской (93), Харьковской (76), Черниговской (51), Николаевской (40), Луганской (35), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16).

Правоохранители установили, что 4 марта двоих детей в селе в Нежинском районе Черниговской области были расстреляны в спину. 14-летний подросток погиб на месте, а его брат был ранен.