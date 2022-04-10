Переговоры президентов Зеленского и Путина могут состояться лишь после завершения битвы за Донбасс, которая пройдёт в ближайшие недели, а также после получения Украиной гарантий безопасности от ведущих держав мира.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона.

«Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе — на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три», — сказал он.