Соединенные Штаты привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан активизировать дипломатические контакты, использовать существующие механизмы прямого контакта для поиска всеобъемлющего решения конфликта или его последствий и нормализовать отношения путем достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

«Соединенные Штаты готовы оказать помощь Армении и Азербайджану в этих инициативах», — добавили в Госдепартаменте.