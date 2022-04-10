Сербия решила купить у Турции беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Президент республики Александр Вучич сообщил, что попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о поставках этого вооружения вне очереди.

«Мы будем усиливать свою вертолётную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с Эрдоганом два дня назад «Байрактары» и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить турецкие «Байрактары», — сказал Вучич, подводя итоги учений «Огненный щит».

Таким образом, Сербия может стать седьмой страной, которая будет закупать эти беспилотники у Турции. Они уже стоят на вооружении Азербайджана, Катара, Ливии, Марокко, Польши и Украины.