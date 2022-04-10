Американская разведка утверждает, что Россия может использовать западную помощь Украине в качестве предлога для «вмешательства» во внутреннюю политику США, включая выборы, но пока не нашла никаких доказательств этому и не определила, каких кандидатов она может поддержать, пишет агентство Associated Press.

«С учетом антипатии (президента РФ Владимира) Путина к Западу и его постоянных осуждений Украины, официальные лица считают, что он может усмотреть в американской поддержке украинского сопротивления вызов себе, который станет дополнительным мотивирующим фактором для действий против еще одних выборов в США», — указывается в публикации.

Агентство подчеркивает, что разведывательные службы не нашли «никаких доказательств» того, что Путин «санкционировал меры, подобные тем, которые Россия, как считается, предпринимала в ходе президентских выборов 2016 и 2020 годов в поддержку бывшего президента Дональда Трампа». «Пока неясно, каких кандидатов Россия может попытаться продвинуть и какие методы для этого использовать», — говорится в материале.