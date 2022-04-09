В России останавливают производство и обслуживание военных кораблей. Поскольку в стране появилась нехватка иностранных комплектующих.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

«На российских верфях сложилась критическая ситуация по выполнению существующих контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей. Причины: тяжелое финансовое положение и отсутствие зарубежных комплектующих», — говорится в сообщении.

В частности, АО «Восточная верфь», которая расположена во Владивостоке, должна выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд рублей (около 36 млн долларов). В том числе строительство и снабжение двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

«Из письма военного представителя МО РФ становится ясно, что к началу апреля 2022 года из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены. Проводится увольнение персонала, а сроки исполнения контрактов сорваны. Конкретно компании готовят к началу процедуры банкротства», — говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что российский военный представитель написал письмо, которое свидетельствует о тотальной нехватке иностранных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них.

В список оборудования производство которых пришлось остановить входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности обнаружить российские или азиатские заменители импортных комплектующих.

В то же время Россия остановила производство пороховых зарядов для морской артиллерии из-за отсутствия иностранных компонентов и отсутствия российских аналогов.

«Очевидно, что российский военно-промышленный комплекс остается зависимым от импортных высоких технологий. Без снабжения которых РФ не способна продолжить производство современного оружия», — заявили в разведке.