Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА), в том числе «Байрактар ТБ-2».

Он добавил, что два БЛА были сбиты в районах Мариуполя и Калининского, а «Байрактар ТБ-2» в районе Сахновщины.

По словам Конашенкова, за минувший день оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками были поражены 65 военных объектов Украины, среди которых четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

По подсчетам министерства, всего с начала специальной военной операции было уничтожено 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов и 2037 танков и других боевых бронированных машин.