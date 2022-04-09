Китай ускорил темп наращивания ядерного потенциала, опасаясь, что Вашингтон захочет сместить нынешнее правительство КНР. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в Пекине переосмыслили и оценили заново оценку угрозы, которую могут представлять США. Предполагается, что правительство КНР сделало серьезный упор на ядерное сдерживание в связи с позицией США по Украине. Таким образом, китайские лидеры видят в усилении ядерного арсенала способ удержать США от прямого вовлечения в потенциальный конфликт из-за Тайваня.

Источник издания подчеркивает, что Китай не намерен использовать ядерное оружие первым, а размер арсенала не превысит объемы, необходимые для обеспечения интересов безопасности страны, однако эти объемы не обозначены. В то же время военные КНР считают, что нынешний ядерный арсенал устарел; это снижает его потенциал сдерживания, а следствием может быть усиление давления со стороны Вашингтона.