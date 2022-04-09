По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках «Общереспубликанского марафона по озеленению» («Зеленый марафон») 9 апреля в поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев. Об этом сообщает Общественное объединение IDEA.

К масштабной акции, организованной Общественным объединением IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов, присоединились сотрудники министерства цифрового развития и транспорта и регионального представительства компании bp.

В ходе акции на территории площадью три гектара было посажено более двух тысяч эльдарcких сосен и оливковых деревьев.